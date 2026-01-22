¡Derriba un árbol! Tráiler choca y complica el tránsito en la zona 11

El vehículo de transporte de carga también dañó cableado de telefonía ubicado en el sector.
Un vehículo de transporte pesado derribó un árbol en la 13 calle y zona 11 de la ciudad de Guatemala, durante la mañana de este jueves 22 de enero.
Además, ha dañado cableado de telefonía, por lo que se encuentra obstaculizado uno de los carriles del sector.
La Policía Municipal de Tránsito (PMT) se encuentra en el lugar para mejorar la circulación vehicular, la cual se ha visto afectada ante este incidente vial.
Asimismo, se ha coordinado la intervención de personal de Limpia y Verde para el retiro de ramas y la liberación de área afectada.
Las autoridades le solicitan precaución a los automovilistas que transitan por el sector.