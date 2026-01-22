¡Derriba un árbol! Tráiler choca y complica el tránsito en la zona 11

#PrecauciónAlTransitar



Transporte pesado derriba árbol y daña cableado de telefonía en 13 calle, zona 11, se coordina intervención de Limpia y Verde para retiro y liberación del sector



Trabajamos para mejorar la movilidad de la zona#TráficoGT #TransitoGT #MovilidadGT #Zona11… pic.twitter.com/EOhzgj2aH2