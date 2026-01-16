Versión Impresa
Principales Indicadores Económicos

Asalto provoca ataque armado y deja un herido en la zona 9

  • Por Geber Osorio
16 de enero de 2026, 14:37
Ciudad de Guatemala
El incidente armado habría sido provocado por un asalto. (Foto: archivo/Soy502)

El incidente armado habría sido provocado por un asalto. (Foto: archivo/Soy502)

Personas que transitaban por el sector dieron aviso a los socorristas luego de un hombre fue atacado a balazos.

OTRAS NOTICIAS: Capturan a 10 presuntos extorsionistas durante allanamientos

Un incidente armado se registró la tarde de este viernes 16 de enero, en la 6a. avenida y 9a. calle, en la zona 9 de la ciudad de Guatemala.

Bomberos Municipales arribaron al lugar tras ser alertados por los transeúntes del sector, y estabilizaron a un hombre de 62 años aproximadamente, quien fue trasladado a la emergencia del Hospital Roosevelt.

Socorristas le brindaron atención prehospitalaria a la víctima. (Foto: Bomberos Municipales)
Socorristas le brindaron atención prehospitalaria a la víctima. (Foto: Bomberos Municipales)

La víctima presentaba heridas ocasionadas por proyectil de arma de fuego, esto luego de que esta persona fuera atacada al sufrir un asalto, según indicaron los socorristas.

El hombre aún no ha sido identificado y de momento las autoridades correspondientes realizan las diligencias de ley para tratar de dar con los responsables.

El hombre de 62 años aproximadamente fue trasladado al Hospital Roosevelt. (Foto: Bomberos Municipales)
El hombre de 62 años aproximadamente fue trasladado al Hospital Roosevelt. (Foto: Bomberos Municipales)

  • Últimas noticias de Guatemala

Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Comscore
cerrar