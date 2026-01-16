Asalto provoca ataque armado y deja un herido en la zona 9

Personas que transitaban por el sector dieron aviso a los socorristas luego de un hombre fue atacado a balazos.
Un incidente armado se registró la tarde de este viernes 16 de enero, en la 6a. avenida y 9a. calle, en la zona 9 de la ciudad de Guatemala.
Bomberos Municipales arribaron al lugar tras ser alertados por los transeúntes del sector, y estabilizaron a un hombre de 62 años aproximadamente, quien fue trasladado a la emergencia del Hospital Roosevelt.
La víctima presentaba heridas ocasionadas por proyectil de arma de fuego, esto luego de que esta persona fuera atacada al sufrir un asalto, según indicaron los socorristas.
El hombre aún no ha sido identificado y de momento las autoridades correspondientes realizan las diligencias de ley para tratar de dar con los responsables.