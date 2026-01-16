Capturan a 10 presuntos extorsionistas durante allanamientos

-

Las diligencias ejecutadas por las autoridades fueron llevadas a cabo en los departamentos de Guatemala, Escuintla, Retalhuleu y Quetzaltenango.

El Ministerio Público (MP) informó que tras realizarse 23 allanamientos relacionados con el delito de extorsión, se capturaron a 10 personas, este viernes 16 de enero.

Estas diligencias fueron realizadas en el departamento de Guatemala, Escuintla, Retalhuleu y Quetzaltenango, donde también se hizo inspección, registro y secuestro de evidencias, indicaron las autoridades.

En la colonia Amparo I, zona 7, fue capturado Edy C., de 25 años y en la colonia Amparo II, de la misma zona, fue detenida Rosa "N", de 45. Mientras que, en la colonia Nimajuyú, zona 21, fue aprehendido Jairo M., de 26.

Débora A., de 26 años, fue capturada en la zona 9 de San Miguel Petapa. En la colonia La Comunidad, zona 10 de Mixco, fue detenida Susan O., de 22. Asimismo, en la colonia Villalobos I, zona 12 de Villa Nueva, fue detenido Gerbin A.

En la colonia Hunapú, zona 5 de Escuintla, detuvieron a Kimberly C., de 29 años, y en Tiquisate, Escuitnla, fue capturada Brenda C., de 47, ambas capturas en el marco de las acciones que se realizan en cumplimiento a la Operación Centinela, agregó la PNC.

En la aldea Morazán, Génova Costa Cuca, Quetzaltenango, fue detenida Rosalinda "N", de 37 años. Además, en la aldea La Fuente, Santa María Xalapán, Jalapa, fue aprehendido Marvin N., de 24.

Los capturados fueron trasladados a los juzgados correspondientes para resolver sus situaciones legales.