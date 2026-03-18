Asalto provoca ataque armado en zona 8

El conductor fue despojado de sus pertenencias y atacado a tiros, sin embargo, logró salir ileso.
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Un asalto se registró esta mañana de miércoles 18 de marzo en la 41 calle y 6a. avenida de la zona 8 capitalina.
Un conductor transitaba por el sector cuando fue sorprendido por delincuentes.
Los hombres armados lo despojaron de sus celulares y luego dispararon en ocho ocasiones contra su vehículo.
La víctima logró salir ilesa pero con crisis nerviosa, por lo que fue atendido por Bomberos Municipales.