Tragedia en la ruta: Momentos posteriores a caída de árbol sobre vehículo (videos)

Un accidente se registró en Jutiapa debido a la caída de una Ceiba sobre un vehículo, provocando la muerte de cuatro miembros de una familia originaria de Monjas, Jalapa.
ARTÍCULO RELACIONADO: Tragedia en carretera: Árbol se desploma, cae sobre vehículo y deja cuatro fallecidos
Un trágico accidente se registró la tarde de este martes 28 de octubre en el cruce de Agua Blanca a San Miguel Chaparrón, en el departamento de Jutiapa, luego de que una Ceiba cayera sobre un vehículo.
Posteriormente a este hecho, salieran a luz más imágenes y datos de la familia que viajaba en el interior de la camioneta agrícola, víctimas de la tragedia.
Las personas localizadas sin vida fueron identificaron como: Aleyda Mariela Salazar, Helen Yadira Hernández, y las hijas de esta última, Evolet Hernández y Lourdes Hernández, quienes eran originarias de Monjas, Jalapa.
Ellas quedaron atrapados entre los hierros retorcidos y las pesadas ramas del árbol de grandes dimensiones que colapsó justo cuando se transitaban en el sector.
De manera preliminar se ha dado a conocer que que Helen Hernández era colaboradora del Puesto de Salud de Plan de la Cruz.
Cuatro más heridas
Además, resultaron heridas Marta Ilusión Videz Rodríguez, de 54 años; María Guadalupe Sandoval, de 37; Ana Victoria Sandoval, de 3; y Sofía Aguirre Hernández, de 8; quienes fueron estabilizadas en el lugar y trasladadas de inmediato a la emergencia del Hospital Nacional de Chiquimula.