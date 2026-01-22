Investigan muerte de agente de la PNC

El cuerpo del agente quedó sobre su motocicleta.
Conductores detuvieron la marcha en el kilómetro 90 de la ruta RN-20 de Guastatoya, El Progreso, al descubrir un cuerpo sobre una motocicleta.
Cuando llegaron las autoridades, descubrieron que se trataba del agente de la Policía Nacional Civil Merlyn Alejandro Portillo García, de 35 años.
La escena fue acordonada por sus compañeros, quienes confirmaron su identidad.
Según las autoridades, el hombre se dirigía a su casa luego de una extensa jornada laboral.
Portillo era originario de la aldea Paso, el Jicaro, el Progreso.
Al lugar llegó la madre, quien afirmó que el arma que se había localizado cerca del cuerpo era de su hijo y habían salido a buscarlo ya que nunca llegó a la casa.
En el lugar del incidente, técnicos del Ministerio Público documentaron marcas del neumático, por lo que se cree que fue sacado de la ruta por un vehículo, descartando el robo como móvil.