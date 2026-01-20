El último mensaje que envió Juan Paredes antes de fallecer tras ataque armado (video)

El hermano de la víctima reveló que recibió un último mensaje de Paredes.
OTRAS NOTICIAS: Despiden con honores a décimo agente fallecido tras ataques terroristas (video)
Juan Antonio Paredes Mayén es el décimo agente fallecido tras los ataques terroristas registrados el pasado domingo en distintos sectores del país.
Ronaldo Paredes Mayén, hermano de la víctima, reveló cómo se enteró de lo ocurrido.
"Estaba en mi rutina de trabajo cuando sonó mi teléfono con un audio, en donde me informaba mi hermano que se dirigía a un centro asistencial, herido por proyectil de arma de fuego", detalló.
Asimismo, dijo que fue algo muy duro, pues nadie está preparado para recibir una noticia como esa.
El agente tenía 31 años y llevaba casi 5 años laborando para la PNC, en la Comisaria 12, colonia El Limón, zona 18.
Su esposa, Evelyn Soto, afirmó que la víctima era originaria del municipio de Granados, Baja Verapaz y dejó a tres menores en la orfandad.