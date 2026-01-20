El último mensaje que envió Juan Paredes antes de fallecer tras ataque armado (video)

-

El hermano de la víctima reveló que recibió un último mensaje de Paredes.

Juan Antonio Paredes Mayén es el décimo agente fallecido tras los ataques terroristas registrados el pasado domingo en distintos sectores del país.

Ronaldo Paredes Mayén, hermano de la víctima, reveló cómo se enteró de lo ocurrido.

"Estaba en mi rutina de trabajo cuando sonó mi teléfono con un audio, en donde me informaba mi hermano que se dirigía a un centro asistencial, herido por proyectil de arma de fuego", detalló.

Asimismo, dijo que fue algo muy duro, pues nadie está preparado para recibir una noticia como esa.

Hermano del décimo agente fallecido reveló cuál fue el último mensaje que envió la víctima.



Video: Wilder López pic.twitter.com/QfyNG5AMs1 — Soy 502 (@soy_502) January 20, 2026

El agente tenía 31 años y llevaba casi 5 años laborando para la PNC, en la Comisaria 12, colonia El Limón, zona 18.

Su esposa, Evelyn Soto, afirmó que la víctima era originaria del municipio de Granados, Baja Verapaz y dejó a tres menores en la orfandad.