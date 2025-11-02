Momento en que atacan a alcalde en México durante "Festival de velas" (video)

-

El político inauguraba el "Festival de Velas" de la localidad cuando fue atacado.

El alcalde del municipio de Uruapan, Carlos Alberto Manzo Rodríguez, fue asesinado la noche del sábado 1 de noviembre entre una multitud que se concentró en el centro histórico de Uruapan, Michoacán, para disfrutar del "Festival de las Velas", un evento organizado por las autoridades locales como parte de los festejos por el Día de Muertos.

El ataque a Manzo, exdiputado por el partido gobernante Morena, ocurrió minutos después de las 20 horas, cuando el municipio inauguraba el festival.

El alcalde durante el Festival de Velas. (Foto: redes sociales)

"Fue un ataque directo contra el presidente municipal, lamentablemente perdió la vida, lo atacaron de manera directa, fue trasladado a un hospital y perdió la vida en el hospital", señaló el mandatario estatal a Quadratín.

Los últimos momentos de vida del alcalde Carlos Manzo, con su hijo en brazos.

QEPD



Que el mundo se entere: @Claudiashein y @OHarfuch son un fracaso y protectores del crimen organizado. @RamonReyesMX pic.twitter.com/I2mZoCop7Q — José Díaz (@JJDiazMachuca) November 2, 2025

Momento del ataque

Varias imágenes han circulado en redes sociales sobre el momento del crimen.

En las imágenes se observa cómo decenas de habitantes y turistas, algunos disfrazados y con los rostros pintados, disfrutaban del evento entre miles de velas encendidas, cuando se escucharon varias detonaciones de arma de fuego y la gente comenzó a correr para protegerse de las balas.