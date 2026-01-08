Director del Centro Universitario de Petén muere en ataque armado

-

Un ataque armado deja sin vida al director del CUDEP en San Benito, Petén.

Un ataque armado se registró en la vía pública de San Benito, Petén, este 8 de enero en horas de la mañana.

Información preliminar indica que Edy Josué Romero Tzin, de 60 años, director del Centro Universitario de Petén (CUDEP) se encontraba realizando compras cuando fue atacado con arma de fuego.

Según versiones de vecinos del sector, la víctima se encontraba dentro de una ferretería cuando dos hombres, quienes portaban gorra, descendieron de una camioneta y abrieron fuego a quemarropa contra él, para luego darse a la fuga.

Los impactos de bala acabaron con la vida de licenciado en derecho. (Foto: Redes Sociales)

Al lugar acudieron Bomberos Municipales, quienes brindaron atención prehospitalaria y trasladaron de inmediato al profesional hacia el hospital local.

Romero falleció en la entrada del centro asistencial debido a la gravedad de las heridas.

Autoridades acordonaron la escena e iniciaron las investigaciones correspondientes para dar con los responsables y esclarecer los hechos.