Localizan cuerpo dentro de una cuneta en Avenida Hincapié

Se encontró el cuerpo de una persona envuelto en sábanas.
OTRAS NOTICIAS: Localizan dos cuerpos dentro de bolsas plásticas en Mixco
Un cuerpo envuelto en sábanas fue localizado en el kilómetro 10 de la Avenida Hincapié.
En el lugar se encuentran elementos de la PNC que coordinan para que las autoridades correspondientes brinden apoyo ante el hallazgo.
También este jueves 08 de enero, se reportaron en las primeras horas de la mañana, otras dos personas fallecidas dentro de bolsas plásticas en bulevar Naranjo.