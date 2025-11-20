Dulce María soñaba con ser abogada pero fue asesinada en ruta al Atlántico

-

La madrugada del 20 de noviembre una mujer de 21 años y estudiante de Derecho, fue víctima de un ataque armado en el kilómetro 123 de la Ruta al Atlántico, cuando regresaba a casa de su trabajo.

ARTÍCULO RELACIONADO: Ataque armado deja una mujer fallecida en ruta al Atlántico

Dulce María Ruano Mejicanos, de 21 años, salió de su trabajo en un restaurante durante la madrugada del 20 de noviembre.

Conducía su motocicleta rumbo a su vivienda en la aldea La Paz, un trayecto que recorría cada noche. Le faltaban pocos kilómetros para llegar cuando fue atacada con arma de fuego en el kilómetro 123 de la ruta al Atlántico.

Dulce María trabajaba a cuatro kilómetros de su vivenda y a dos kilómetros de llegar a su destino, sujetos desconocidos le dispararon en repetidas ocasiones. (Foto: Lorena Lorenty/Nuestro Diario)

Según testigos, personas desconocidas se acercaron y le dispararon en repetidas ocasiones. Tras los impactos, la motocicleta salió de la carretera y Dulce cayó a un costado del asfalto.

A esa misma hora, un aviso alertó a Bomberos Voluntarios sobre un posible hecho de tránsito, sin embargo, al llegar al lugar los socorristas encontraron el cuerpo de una mujer sobre la carretera.

Durante la evaluación confirmaron que Dulce María no presentaba signos vitales y además, presentaba varias heridas producidas por arma de fuego.

Según testigos, personas desconocidas se acercaron y le dispararon en repetidas ocasiones. (Foto: Lorena Lorenty/Nuestro Diario

Soñaba con ser abogada

La noticia circuló en redes y familiares se trasladaron al sitio. Al identificar a la víctima, explicaron que Dulce María trabajaba por las noches y cursaba la carrera de Derecho. Añadieron que desconocían cualquier conflicto o amenaza que pudiera explicar el ataque.

Al momento de identificarla los familiares explicaron que Dulce María trabajaba por las noches y cursaba la carrera de Derecho. (Foto: Lorena Lorenty/Nuestro Diario)

"No comprendemos que pudo haber pasado, mi hija era una jovencita tranquila, trabajadora y con muchos sueños de poder graduarse como abogada, solo puedo bendecir a las personas que le arrebataron la vida y me mataron en vida", expresó en entre lágrimas la madre de Dulce María.

Dulce María alternaba su rutina entre el trabajo y los estudios en Derecho. (Foto: Lorena Lorenty/Nuestro Diario)

Técnicos del Ministerio Público procesaron la escena durante varios minutos. Tras la inspección, indicaron que no se hallaron elementos que permitieran establecer una línea inicial de investigación.

La familia quedó a la espera de avances y las autoridades continuaron con las primeras diligencias para esclarecer lo ocurrido.