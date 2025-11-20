Ataque armado deja una mujer fallecida en ruta al Atlántico

La víctima fatal fue identificada como una mujer de 21 años, quien murió tras recibir múltiples impactos de arma de fuego.
TE PUEDE INTERESAR: Los momentos posteriores al ataque del exdiputado Juan Salguero (video)
En la madrugada de este jueves 20 de noviembre se registró un ataque armado en el kilómetro 123 ruta al Atlántico.
Los Bomberos Voluntarios atendieron la emergencia y confirmaron que la víctima ya no contaba con signos vitales debido a múltiples impactos por arma de fuego en distintas partes del cuerpo.
Testigos indican que sujetos desconocidos se le acercaron y le dispararon de forma directa.
La víctima fue identificada como Dulce María Ruano de 21 años.
Tras confirmar el fallecimiento los socorristas dieron aviso a las autoridades para realizar las diligencias que corresponden.