Asesinan a guardia del Sistema Penitenciario en su día de descanso

Luis Fernando Castillo Dávila, de 37 años, guardia del Sistema Penitenciario (SP), fue asesinado mientras se encontraba de descanso en el cantón Barrio, aldea Estanzuelas, Santa Rosa.

Luis Fernando Castillo Dávila, fue asesinado por dos hombres que le salieron al paso. (Foto: Carlos Monroy/Nuestro Diario)

Según informes de vecinos, Castillo Dávila fue sorprendido por desconocidos que le dispararon sin mediar palabra, provocando su muerte inmediata en el lugar.

Testigos indicaron que minutos antes del ataque, el guardia, presuntamente bajo los efectos del alcohol, había efectuado disparos al interior de su vivienda y posteriormente fue visto caminando por la calle portando un arma de fuego.

En la escena la Policía encontró el arma de fuego que portaba la víctima. (Foto: Carlos Monroy/Nuestro Diario)

La Policía Nacional Civil (PNC) señaló que no se descarta que el crimen haya tenido como móvil el robo del arma del guardia. No obstante, los agresores huyeron sin lograr sustraerla.

Peritos del Ministerio Público (MP) encontraron en la escena 11 indicios balísticos, el arma de la víctima y un teléfono celular que se presume pertenecía a Castillo Dávila.

El celular del guardia fue localizado por los investigadores en la escena. (Foto: Carlos Monroy/Soy502)