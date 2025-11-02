Asesinan a guardia del Sistema Penitenciario en su día de descanso

Minutos antes de ser atacado a balazos, el guardia habría realizado disparos en el interior de su vivienda.
TE PUEDE INTERESAR: La mujer capturada por extorsión mientras visitaba el cementerio
Luis Fernando Castillo Dávila, de 37 años, guardia del Sistema Penitenciario (SP), fue asesinado mientras se encontraba de descanso en el cantón Barrio, aldea Estanzuelas, Santa Rosa.
Según informes de vecinos, Castillo Dávila fue sorprendido por desconocidos que le dispararon sin mediar palabra, provocando su muerte inmediata en el lugar.
Testigos indicaron que minutos antes del ataque, el guardia, presuntamente bajo los efectos del alcohol, había efectuado disparos al interior de su vivienda y posteriormente fue visto caminando por la calle portando un arma de fuego.
La Policía Nacional Civil (PNC) señaló que no se descarta que el crimen haya tenido como móvil el robo del arma del guardia. No obstante, los agresores huyeron sin lograr sustraerla.
Peritos del Ministerio Público (MP) encontraron en la escena 11 indicios balísticos, el arma de la víctima y un teléfono celular que se presume pertenecía a Castillo Dávila.