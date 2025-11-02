La mujer capturada por extorsión mientras visitaba el cementerio

Autoridades informaron sobre la detención de una mujer de 37 años, en la colonia La Verbena, Zona 7 de la capital.
Nohemy "N", de 37 años, fue detenida este sábado 1 de noviembre en la colonia La Verbena, zona 7, por la Policía Nacional Civil (PNC).
Loa informes policiales indicaban que a Nohemy le aparecía una orden de captura vigente emitida el 14 de octubre de 2025, por un juzgado de Izabal, por el delito de extorsión.
Según el inspector de la PNC, Edwin Monroy, la mujer se encontraba en el cementerio visitando la tumba de su conviviente fallecido hace tres años, quien había pertenecido a una pandilla.
Posteriormente fue identificada y detenida por las autoridades.