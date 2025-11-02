Versión Impresa
La mujer capturada por extorsión mientras visitaba el cementerio

  • Por Susana Manai
01 de noviembre de 2025, 18:18
La mujer fue identificada en el cementerio donde se confirmó una orden de captura en su contra. (Foto ilustrativa: istock)

Autoridades informaron sobre la detención de una mujer de 37 años, en la colonia La Verbena, Zona 7 de la capital. 

Nohemy "N", de 37 años, fue detenida este sábado 1 de noviembre en la colonia La Verbena, zona 7, por la Policía Nacional Civil (PNC).

Loa informes policiales indicaban que a Nohemy le aparecía una orden de captura vigente emitida el 14 de octubre de 2025, por un juzgado de Izabal, por el delito de extorsión. 

(Foto: PNC)
Según el inspector de la PNC, Edwin Monroy, la mujer se encontraba en el cementerio visitando la tumba de su conviviente fallecido hace tres años, quien había pertenecido a una pandilla.

Posteriormente fue identificada y detenida por las autoridades. 

(Foto: PNC)
