Asesinan a joven guatemalteco mientras caminaba por una calle de EEUU

Salió del país con el fin de superarse, sin imaginar que solo encontraría la muerte.
Wilson Marroquín Cáceres, de 29 años, murió luego de recibir varios impactos de bala mientras transitaba por el bloque 2700 de la Manokin Street, en Baltimore, Maryland.
Cuando llegaron las autoridades, el guatemalteco ya no contaba con signos vitales.
Su pareja y madre de su hijo, Alejandra Argueta, escribió en un desgarrador mensaje para despedirlo.
"Su fallecimiento nos ha dejado devastados... era un gran padre. Su amor y dedicación como padre serán siempre recordados y apreciados".
Llegó en busca de mejores oportunidades
Wilson salió de Guatemala con el fin de superarse.
Estudió en High Point High School en Maryland y se dedicaba a la reparación de sistemas de aire acondicionado, con lo que mantenía a su familia.
Familiares y amigos lo describen como una padre ejemplar, dedicado a su hijo y comprometido con darle un buen futuro.
Piden ayuda
Su familia lanzó una campaña en GoFundMe para cubrir los gastos funerarios y poder despedirlo.