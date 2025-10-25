Maestra muere tras ser atacada por acompañante dentro de su vehículo

La pareja fue asesinada por una tercera persona que iba en el auto.
Una pareja que viajaba en su vehículo por la calle principal de la granja Vella Vista, municipio de Palín, fue asesinada a tiros, por un hombre que los acompañaba.
Al parecer quien conducía el auto, aún intentó acelerar pero al perder el control cayó en una cuneta, falleciendo ambos en el interior del automotor.
Vecinos que pasaban por el lugar vieron el carro aún con el motor encendido y a los dos personas con heridas de bala, así como la puerta de atrás abierta, alertando a la Policía.
Era maestra
Los agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) indicaron que en el carro placas P 414KDF, color gris, quedo fallecido el conductor, un hombre de unos 30 años no identificado, con heridas en el rostro y cuerpo.
Mientras, que su acompañante, una mujer de unos 35 años, también fue hallada con impactos en el rostro y cuerpo.
En redes sociales se dio a conocer que la fallecida sería Yohana Bachez, una maestra, quien vivía en la colonia Hunapu, Escuintla, versión que aún está en investigación.