Se negó a entrar a una pandilla y terminó sin vida

La víctima regresaba a su casa cuando fue atacado a tiros.
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En una de las calles de la colonia Margaritas 5, Ciudad Quetzal, San Juan Sacatepéquez, quedó el cuerpo de un adolescente identificado como Ezequiel Navarijo, de 15 años, quien según testigos fue atacado por dos hombres con apariencia de pandilleros.
Al lugar acudieron los Bomberos Municipales Departamentales quienes confirmaron que el menor ya había fallecido.
Vecinos el lugar se alarmaron debido a las detonaciones de bala y observaron que dos hombres con apariencia de pandilleros se escapaban del lugar, perdiéndose entre los callejones.
Testigos indicaron a los investigadores de la Policía Nacional Civil que alcanzaron a escuchar cuando uno de ellos le dijo, " Si no estás con nosotros es en nuestra contra" y luego le dispararon.
Familiares agregaron que era acosado por jóvenes que se cree que son parte de una mara del sector, pero el decía que esas cosas no eran para él, que primero sus estudios y algún día podría salir con su familia a vivir a otro lugar.