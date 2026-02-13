Localizan cuerpo de mujer en carretera a El Salvador

-

Personas que se conducían por la escena del crimen creían que la mujer había sido atropellada, sin embargo al llegar los bomberos corroboraron que había sido un ataque armado.

OTRAS NOTICIAS: Cuádruple colisión entre cabezales y un vehículo particular en bajada de Villalobos

Personas que transitaban por el kilómetro 13.5 de la ruta a El Salvador se asustaron al ver el cuerpo de una mujer tendido en la cinta asfáltica

Varios conductores alertaron a los Bomberos Municipales al observar el cuerpo inerte de una persona que estaba a un costado de la carretera en jurisdicción de Santa Catarina Pinula, indicando que pudo haber sido atropellada.

El incidente armado fue en el kilómetro 13.5 de la ruta a El Salvador, jurisdicción de Santa Catarina Pinula. (Foto: Jose Santizo/CBM)

A la llegada de los socorristas verificaron que tenía heridas de arma de fuego en la espalda y que las mismas le ocasionaron la muerte. La víctima de aproximadamente 35 años no ha sido identificada, vestía un uniforme negro y tenía bordado el nombre de una empresa de seguridad.

Al lugar llegó otro guardia de seguridad que indicó a los agentes de la Policía Nacional Civil, que solo la reconocía de vista y que brindaba seguridad por las noches a los locales que se encuentran en el sector y que a esa hora por lo general salía a realizar una de sus rondas.

El cuerpo de la víctima quedó a un costado de la carretera. (Foto: Jose Sntizo/CBM)

En el lugar del incidente armado los técnicos del Ministerio Público localizaron un revolver que era parte de su equipo y no le dio tiempo de usarlo para defenderse.

El cuerpo permanece en la morgue de la zona 3 a la espera que familiares puedan llegar a identificarlo y reclamarlo.