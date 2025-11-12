Emboscada: Asesinan a esposos docentes cuando se dirigían a escuela en Zacapa

La comunidad educativa de Zacapa se encuentra de luto tras el ataque armado que resultó en la muerte de los maestros Flor Pineda y Edgar Castillo. Ambos docentes, quienes eran esposos y fueron asesinados por desconocidos.
Dos maestros fallecieron en un ataque armado registrado en el camino que conduce a la comunidad Los Potreritos, en el departamento de Zacapa.
Las víctimas fueron identificadas como Flor Pineda, conocida cariñosamente como seño Flor, y su esposo, Edgar Castillo, también profesor.
Según información preliminar, ambos se dirigían en motocicleta a una escuela de la aldea Los Limones, donde laboraban, cuando fueron interceptados por desconocidos que les dispararon en repetidas ocasiones.
Hasta el momento las autoridades no han brindado más detalles sobre el doble crimen confirmado la mañana de este miércoles 12 de noviembre.