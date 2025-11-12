Versión Impresa
Emboscada: Asesinan a esposos docentes cuando se dirigían a escuela en Zacapa

  • Por Soy502
12 de noviembre de 2025, 09:30
Ambos se dirigían a la escuela donde laboraban cuando fueron interceptados por desconocidos. (Foto ilustrativa: istock)

La comunidad educativa de Zacapa se encuentra de luto tras el ataque armado que resultó en la muerte de los maestros Flor Pineda y Edgar Castillo. Ambos docentes, quienes eran esposos y fueron asesinados por desconocidos.

Dos maestros fallecieron en un ataque armado registrado en el camino que conduce a la comunidad Los Potreritos, en el departamento de Zacapa.

Las víctimas fueron identificadas como Flor Pineda, conocida cariñosamente como seño Flor, y su esposo, Edgar Castillo, también profesor.

Según información preliminar, ambos se dirigían en motocicleta a una escuela de la aldea Los Limones, donde laboraban, cuando fueron interceptados por desconocidos que les dispararon en repetidas ocasiones.

(Foto: Nuestro Diario)
Hasta el momento las autoridades no han brindado más detalles sobre el doble crimen confirmado la mañana de este miércoles 12 de noviembre. 

