Decomisan Q400 mil en efectivo en varios operativos en Retalhuleu

El operativo, enfocado en desarticular redes de narcotráfico y lavado de dinero, culminó con la incautación de más de Q400 mil en efectivo, drogas, y la captura de individuos con órdenes de aprensión pendientes.

El 11 de noviembre, siete personas fueron detenidas en Retalhuleu durante una serie de allanamientos realizados en las zonas 1, 4 y 6, como parte de un operativo para desarticular puntos de distribución de drogas y desmantelar posibles actividades de lavado de dinero. Los arrestos se realizaron en distintos domicilios y en flagrancia, indicaron las autoridades.

Entre los detenidos se encuentran Carlos "N", alias "Chalequito", de 27 años, quien tenía una orden de captura por plagio o secuestro y hurto agravado desde octubre en Sololá. También fue arrestada Rosa Lidia Ramírez Guevara, de 64 años, conocida como "Abuela", quien enfrentaba una orden de captura desde julio por lesiones leves y tráfico de drogas.

Además, durante su captura, se le decomisaron Q26 mil 350 en efectivo. En otro operativo, Rudy "N", de 42 años, y Cinthya "N", de 33, fueron arrestados cuando intentaban huir en un mototaxi, portando dos mochilas con Q95 mil 737, además de sustancias ilícitas como crack y cocaína.

Asimismo, los esposos Henry "N", de 28 años, y Carolyn "N", de 25, fueron detenidos en una vivienda, donde se incautaron Q209 mil 840 y 18 bolsas de cocaína. Claudia "N", de 49 años, también fue arrestada, y se le encontró Q38 mil 570.

En total, las autoridades incautaron más de Q400 mil en efectivo y diversas sustancias controladas.

El operativo fue realizado por la Policía Nacional Civil (PNC) y el Ministerio Público (MP), quienes continúan con las investigaciones para esclarecer la red de narcotráfico en la región. Se confiscaron además seis teléfonos móviles y varias evidencias que fortalecerán los procesos judiciales en curso.