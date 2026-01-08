Asesinan a trabajador de Hospital Regional de Occidente

La víctima fue sorprendida afuera de su vivienda.
Un ataque armado cobró la vida de Mynor Gabriel Afre González, de 60 años, trabajador del Hospital Regional de Occidente (HRO), quien se desempeñaba como guardia de seguridad.
El hecho ocurrió afuera de la vivienda que alquilaba la víctima, ubicada en la colonia El Maestro, donde vecinos relataron que escucharon varias detonaciones parecidas a cohetillos y luego dos hombres huyeron a bordo de una motocicleta.
Bomberos Voluntarios de la estación Campo Escuela informaron que, al llegar al lugar constataron que Afre ya había fallecido a consecuencia de las múltiples heridas de arma de fuego que sufrió en órganos vitales.
En redes sociales, el HRO expresó sus condolencias por la muerte violenta del guardia, quien por 15 años sirvió al centro asistencial. Mientras que pobladores y pacientes lo describieron como una persona amable y colaboradora.
Posible deuda
Investigadores a cargo del caso señalaron que se manejan varias líneas de investigación para esclarecer el crimen, una de las hipótesis apunta a una posible deuda con usureros o prestamistas colombianos. Sin embargo, esta versión forma parte de las indagaciones iniciales.
Se hacen las respectivas averiguaciones para determinar el móvil del hecho violento y dar con los responsables, señaló la Policía Nacional Civil.