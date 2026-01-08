El niño de 10 años que desapareció y fue hallado sin vida en Escuintla

-

El cuerpo del menor fue localizado varios meses después de haber sido reportado desaparecido.

OTRAS NOTICIAS: El exárbitro inglés que fue descubierto con un video inapropiado de un menor

Tras 45 días desde que fue localizado el cuerpo de un niño cerca de un río en jurisdicción de Santa Lucía Cotzumalguapa, las autoridades confirmaron la identidad del menor.

El Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) informó que los restos encontrados el 23 de noviembre de 2025 en un área desolada y boscosa corresponden a Rosalio Estrada Hernández, de 10 años.

Los estudios forenses establecieron que la causa de muerte fue trauma cerrado de tórax; es decir, un golpe severo en el pecho.

El niño había sido reportado como desaparecido el 17 de noviembre pasado, lo que activó los protocolos de búsqueda. Desde que fue encontrado, el cuerpo permaneció bajo resguardo del Inacif mientras se completaban los análisis científicos, mismos que se extendieron debido a que el rostro estaba irreconocible.

Lo perdió de vista

Según la versión del papá de Rosalio, se extravió cuando caminaba junto a él de regreso a casa tras ir a comprar en una tienda local. En el trayecto, poco iluminado, el menor avanzó más rápido y terminó alejándose.

Al no verlo, su padre creyó que había llegado antes a casa de otros parientes, pero al día siguiente supo que nadie lo había visto.

La denuncia dio paso a intensas búsquedas comunitarias y finalmente, un pescador encontró el cuerpo semienterrado días después. El caso continúa bajo investigación para esclarecer lo ocurrido y determinar responsabilidades.