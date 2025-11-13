"La Ruby", la mujer acusada de asesinar a su pareja en su carro en San Miguel Petapa

-

Alias "La Ruby", fue ligada a proceso este jueves 13 de noviembre y enviada a prisión preventiva por el asesinato de su pareja Willian Alberto Alvarado, ocurrido dentro de un vehículo en la Avenida Petapa.

La mañana de este jueves 13 de noviembre se confirmó que Elena Mabellin Esther Morales alias "La Ruby", de 48 años, fue ligada a proceso y enviada a prisión en el centro preventivo de zona 18, tras el crimen contra su pareja el pasado 11 de noviembre, mientras ambos se encontraban abordo de un automóvil.

Alias "La Ruby" fue ligada a proceso y enviada a prisión luego de dispararle en el rostro a su conviviente el pasado 11 de noviembre. (Foto: Archivo/Nuestro Diario)

La mañana del 11 de noviembre, dentro de un vehículo que era conducido por Elena, Willian Alberto Alvarado, de 39 años murió de un disparo en el rostro.

Las primeras investigaciones de las autoridades indican que la causa podría ser por un ataque de celos, de parte de Elena, pues un día antes estuvo en el sector consumiendo bebidas y discutiendo, porque una mujer llamaba por teléfono al ahora fallecido, según testigos.

La mañana del 11 de noviembre dentro de un vehículo que era manejado por Elena, alias "La Ruby" la víctima murió de un disparo en el rostro. (Foto: Archivo/Nuestro Diario)

En la ruta que del puente Tubac conduce a la Avenida Petapa, habrían vuelto a discutir, mientras ella conducía un vehículo, antes del ataque contra su acompañante.

Los Bomberos Municipales Departamentales acudieron y, en el sillón del pasajero, encontraron sin vida a Willian.

Testigos indicaron que, luego de oír una detonación, la mujer se bajó del automóvil y gritó que necesitaba ayuda. Sin embargo, en el tiempo que tardaron los socorristas en llegar Elena tomó la decisión de huir de la escena.

Según las investigaciones preliminares, en un ataque de celos, la mujer disparo contra su pareja. (Foto: Archivo/Nuestro Diario)

Tras el ataque, elementos de la Policía Municipal de Tránsito (PMT) de San Miguel Petapa lograron interceptar a la sospechosa, cuando intentaba huir, en el caserío El Frutal, zona 7 del mismo municipio.

Durante la intervención, los agentes localizaron el arma de fuego que habría sido utilizada en el crimen y posteriormente la mujer fue entregada a la PNC.

Deportada de EE.UU.

"El amor no conoce de fronteras, pero hay relaciones muy complicadas, y como dicen algunas personas, se dejan guiar por el corazón", expresó un agente policial mientras custodiaba la escena donde, alias la "Ruby", habría asesinado con arma de fuego a su pareja.

Entre sus 96 tatuajes, la ahora detenida tiene unos que la vinculan con la "Mara 18". (Foto: Archivo/Nuestro Diario)

Según los informes, ambos vivieron en Estados Unidos y en ese país trabajaron en un call center, sin embargo, ella fue encarcelada al ser encontrada culpable de robo agravado y tenencia de droga con la intención de venderla. Al salir en libertad, fue deportada a Guatemala.

Según la Policía Nacional Civil, Willian es de familia guatemalteca y nació en Estados Unidos, indican sus documentos. Sin embargo, por seguirla a ella, volvió a Guatemala.

La ahora detenida tiene 96 tatuajes y algunos de ellos la vinculan como integrante de la "Mara 18" y según las autoridades no le aparecen antecedentes en Guatemala.