¡Persecución y captura! La mujer acusada de asesinar a un hombre dentro de un auto

Un ataque armado registrado en la ruta que conduce a Torres Petapa dejó a una persona fallecida dentro de un vehículo liviano. Tras el ataque agentes de San Miguel Petapa lograron interceptar a una mujer sospechosa.

Un ataque armado registrado en la ruta que conduce del puente Tubac hacia el sector de Torres Petapa dejó como resultado preliminar a una persona fallecida.

De acuerdo con los primeros reportes, la víctima se encontraba a bordo de un vehículo liviano color azul cuando fue atacada con arma de fuego.

(Foto: PMT Villa Nueva)

Al llegar al lugar, los socorristas confirmaron que la persona ya no presentaba signos vitales. Hasta el momento, no se ha revelado la identidad de la víctima ni las posibles causas del ataque.

(Foto: PMT Villa Nueva)

Capturan a sospechosa

Tras el ataque, elementos de la Policía Municipal de Tránsito (PMT) de San Miguel Petapa lograron interceptar a la sospechosa, cuando intentaba huir, en el caserío El Frutal, zona 7 del mismo municipio.

De manera preliminar, se informó que la detenida habría disparado varias veces contra la víctima, quien se conducía en un automóvil.

(Foto: PNC)

Durante la intervención, los agentes localizaron el arma de fuego que habría sido utilizada en el hecho y posteriormente la mujer fue entregada a la Policía Nacional Civil (PNC) para las diligencias correspondientes.

(Foto: PNC)

Los cuerpos de socorro no han revelado la identidad del fallecido ni de la presunta criminal.