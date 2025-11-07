Bajan homicidios, pero persisten hallazgos de cuerpos abandonados

-

Pese a la anunciada baja de homicidios registrada en septiembre y octubre de 2025 comparada con el año anterior, un informe reciente del CIEN subraya que la violencia persistente sigue manifestándose a través de hallazgos de cuerpos envueltos en sábanas o bolsas.

Los homicidios registraron una disminución durante septiembre y octubre de 2025 en comparación con los mismos meses del año anterior.

No obstante, los hallazgos de cuerpos envueltos en sábanas, ponchos o bolsas plásticas continúan ocurriendo en distintas regiones del país, de acuerdo con un estudio del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN).

El informe detalla que en octubre de 2024 se contabilizaron 298 homicidios, 66 más que en el mismo mes de este año. En septiembre del año pasado se registraron 289 casos, 47 más que los documentados en septiembre de 2025.

Si bien las cifras reflejan una reducción en los asesinatos, los recientes hallazgos de cuerpos en condiciones similares muestran que la violencia persiste.

Durante septiembre y octubre de este año se localizaron al menos 27 cadáveres envueltos, de los cuales 21 corresponden a octubre y 6 a septiembre.

La tendencia se mantiene, pues en los primeros días de noviembre ya se reportaron dos casos adicionales, ambas víctimas mujeres.

Casos recientes

El hallazgo más reciente ocurrió en Coatepeque, Quetzaltenango, donde una mujer envuelta en sábanas fue encontrada sin vida en un riachuelo. La víctima fue identificada como Dilma Marisol González Quintanilla, de 26 años, residente en la zona 12 de la capital.

Días antes, otra joven, de entre 15 y 20 años, fue localizada en el sector Los Planes, Pastores, Sacatepéquez.

El cuerpo se encontraba dentro de bolsas plásticas y presentaba signos de violencia, especialmente en el rostro, quien hasta el momento no ha sido identificada.