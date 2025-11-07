Desarticulan banda criminal de secuestros en Colomba Costa Cuca, Quetzaltenango

La Policía Nacional Civil (PNC), a través del Comando Antisecuestros, confirmó la desarticulación de una estructura criminal dedicada al secuestro y extorsión de comerciantes en el Occidente del país.
Este viernes 7 de noviembre cuatro personas fueron capturadas durante un operativo del Comando Antisecuestros de la Policía Nacional Civil (PNC), señaladas de integrar una estructura dedicada al secuestro de comerciantes en el occidente del país.
El operativo se realizó en distintos sectores de Colomba Costa Cuca, Quetzaltenango, donde las autoridades lograron desarticular al grupo delictivo que operaba en el área, según fuentes oficiales.
De manera preliminar, se informó que los detenidos estarían vinculados con varios casos de secuestro y extorsión contra comerciantes locales.
Este allanamiento continúa en desarrollo indicaron las autoridades.