Asfura asume presidencia de Honduras y promete lucha frontal contra la inseguridad

El mandatario hondureño, Nasry Asfura plantea reforzar la presencia policial en zonas conflictivas y aplicar un plan antiextorsión.

El conservador Nasry Asfura, aliado de Donald Trump, asumió este martes la presidencia de Honduras con la promesa de combatir "de frente" la inseguridad en el país más violento y empobrecido de Centroamérica.

Su llegada al poder pasa página a cuatro años de gobierno de izquierda y asegura al presidente estadounidense un aliado más en Latinoamérica tras el avance de la derecha en Chile, Bolivia, Perú y Argentina.

"Seguridad, de frente a luchar contra la inseguridad, no tengan duda de eso", dijo Asfura, de 67 años, al prestar juramento en una austera ceremonia en el Congreso.

El mandatario plantea reforzar la presencia policial en zonas conflictivas para lograr control territorial y aplicar un plan antiextorsión.

Honduras es azotado por las pandillas Mara Salvatrucha y Barrio 18, declaradas organizaciones terroristas por Trump y con presencia además en Estados Unidos, El Salvador y Guatemala.

Asfura ha anticipado que pondrá fin a un estado de excepción declarado por su antecesora, Xiomara Castro, semejante al que sustenta la guerra antipandillas de su par salvadoreño, Nayib Bukele, y criticado por oenegés de derechos humanos.

"¡Honduras, no te voy a fallar. Vamos a estar bien!", exclamó Asfura ante la prensa al abandonar el Congreso.

"Nuevo capítulo" con EE. UU.

Asfura dijo este martes dijo que tiene que "hablar varios temas" con su homólogo estadounidense, al evadir una pregunta de la prensa sobre si le pedirá detener las deportaciones de migrantes.

Su llegada al poder marca "el inicio de un nuevo capítulo en la relación" bilateral, señaló en X la encargada de negocios de la embajada estadounidense en Tegucigalpa, Colleen Hoey.

En Honduras, donde la pobreza lacera al 60% de sus 11 millones de habitantes, las remesas de los dos millones de migrantes que viven en Estados Unidos, la mayoría sin papeles, representan un tercio de su PIB.

"Tito" Asfura o "Papi a la orden", como se le conoce popularmente, pretende que Estados Unidos restituya el estatus de protección temporal (TPS) que beneficia a unos 60 mil hondureños en ese país.

De raíces palestinas, el mandatario ya se entrevistó en Washington hace dos semanas con el secretario de Estado, Marco Rubio, y luego visitó al primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu.

En la cita con Rubio se discutió sobre una mayor cooperación en seguridad, una de las obsesiones de Trump con respecto a Latinoamérica, junto con lucha contra la inmigración ilegal.

