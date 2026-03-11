Autobus pierde el control y vuelca en San Pedro Sacatepéquez

El bus quedó obstaculizando ambos carriles por lo que se mantiene el paso cerrado.
Durante las primeras horas de este miércoles 11 de marzo se reporta un percance vial en el Cantón San Martin, Vista Hermosa San Pedro Sacatepéquez, donde se vio involucrado un transporte colectivo.
Por razones que aun se desconocen, el bus perdió el control y terminó volcando con pasajeros a bordo. Hasta el momento se reportan daños materiales y varias personas trasladadas a centros asistenciales por Bomberos Voluntarios.
Asimismo, se sabe que el paso vehicular se mantiene cerrado debido a que el vehículo quedó obstaculizando la vía.