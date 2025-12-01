Elecciones Honduras 2025: Resultados preliminares apuntan a un empate

-

Las elecciones presidenciales en Honduras han entrado en una fase de máxima tensión tras el anuncio de un "empate técnico" entre los candidatos conservadores Nasry Asfura y Salvador Nasralla.

Los candidatos conservadores a la presidencia de Honduras, el empresario Nasry Asfura, apoyado por el mandatario de Estados Unidos, Donald Trump, y el expresentador de televisión Salvador Nasralla se encuentran en un "empate técnico", informó este lunes el Consejo Nacional Electoral (CNE).

Asfura y Nasralla encabezaban el conteo preliminar de las elecciones presidenciales hondureñas, señalando un posible retorno conservador tras cuatro años de gobierno izquierdista.

Con 57% de las actas escrutadas, Asfura del Partido Nacional, obtenía 39,91% de los votos frente al 39,89% de Nasralla del Partido Liberal, una diferencia de apenas 515 votos.

Nasry Asfura es candidato del Partido Nacional. (Foto: redes sociales)

La candidata oficialista Rixi Moncada del izquierdista Partido Libre quedaba relegada al tercer lugar con 19,2%.

La jornada electoral se desarrolló con relativa normalidad el pasado domingo, con una participación de aproximadamente 2.8 millones de votantes de los 6 millones habilitados.

Nicolas Nasralla es del Partido Liberal. (Foto: redes sociales)

Respaldo de Donald Trump

Las elecciones estuvieron marcadas por el inesperado respaldo del presidente estadounidense Donald Trump a Asfura, a quien calificó como "el único verdadero amigo de la libertad en Honduras" y prometió "mucho apoyo" si resultaba ganador.

Trump también vinculó su apoyo a la lucha contra el narcotráfico y el régimen venezolano de Nicolás Maduro, en un contexto donde su administración ofreció un futuro indulto al expresidente hondureño Juan Orlando Hernández, del mismo Partido Nacional que Asfura, quien cumple condena por narcotráfico en Estados Unidos.

Nasralla, quien fue designado presidencial (vicepresidente) bajo el gobierno de Xiomara Castro hasta su renuncia en 2024, mantiene la esperanza de remontar los resultados conforme avance el escrutinio.

*Con información de Infobae.