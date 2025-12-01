Jimmy Morales asiste como observador de Elecciones en Honduras

En calidad de observador, el expresidente guatemalteco se limitó a mencionar un atraso en la apertura de los centros de votación.
TE PUEDE INTERESAR: Minex revela que Mario Búcaro no posee pasaporte diplomático
El expresidente guatemalteco Jimmy Morales participó como observador internacional en las elecciones generales de Honduras 2025, según lo compartió la cuenta de Expediente Público, una revista de investigación en Centroamérica.
En su papel de observador destacó la masiva participación de los hondureños en el proceso electoral.
Además, Morales expresó su satisfacción con la participación de la juventud en el proceso, "mucha juventud participando eso habla muy bien del proceso" dijo.
Durante su observación, Morales se limitó a comentar un atraso de dos horas en la apertura de los centros de votación.
Elecciones Honduras 2025
Autoridades hondureñas informaron que la jornada electoral transcurrió sin incidentes mayores, con más de 2.8 millones de votantes.
Los principales candidatos presidenciales son Rixi Moncada (Libre), Nasry Asfura (Partido Nacional) y Salvador Nasralla (Partido Liberal).
Los hondureños eligieron un presidente, tres vicepresidentes, 298 alcaldías municipales, 128 diputados locales y 20 al Parlamento Centroamericano.
Los resultados finales se publicarán dentro de los 30 días posteriores a la jornada electoral