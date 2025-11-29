Así arranca el desfile navideño de bandas en la Sexta Avenida este sábado

- El desfile cumple 12 ediciones de llevar la alegría y la magia de la Navidad al Paseo de la Sexta Avenida en la zona 1. OTRAS NOTICIAS: Bazares y una villa iluminada: esto encontrarás en el Festival Navideño 2025 Este sábado 29 de noviembre se realiza la 12 edición del Desfile Navideño de Bandas organizado por la Comunidad de Bandas de Guatemala. El evento inicia desde la 17 calle de la zona 1, se desplaza por la Sexta Avenida hasta llegar a la Plaza de la Constitución. El desfile inicia a partir de las 4:00 de la tarde y se espera que cientos de personas se acerquen a disfrutar de esta actividad alusiva a la época navideña. Se estima que concluya cerca de las 10:00 de la noche. El recorrido es esperado por una gran cantidad de personas en la zona 1. Este recorrido es distinto al que organiza la Municipalidad de Guatemala, el cual está programado para realizarse el domingo 14 de diciembre, con la participación de unas 50 bandas escolares.