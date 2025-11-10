Bazares y una villa iluminada: esto encontrarás en el Festival Navideño 2025

-

La Municipalidad de Guatemala compartió los detalles del Festival Navideño 2025, evento que marca el inicio de las celebraciones de fin de año. Habrá bazares, desfiles y mapping fantástico, entre otras actividades.

La Municipalidad de Guatemala ya tiene todo listo para el Festival Navideño 2025 en la ciudad.

La inauguración será el viernes 21 de noviembre a las 19:00 horas, y arrancará con un concierto de la Big Band y la Marimba Orquesta Municipal, transmitido por las redes oficiales.

El tradicional Mapping Navideño iluminará la Catedral del 19 al 22 de diciembre, con funciones a las 19:00, 20:00 y 21:00 horas.

Entre las actividades que le darán vida al festival están:

1. Bazares navideños

Reunirán a más de 1,600 comerciantes en distintos puntos: Octava Calle, 19 Calle Pastores, Parque San Francisco, Plaza Barrios, Plaza Sagrario y Sexta Calle.

Estos espacios ofrecerán productos típicos, regalos, comida tradicional y artesanías.

2. Navidad Encantada en el Mapa en Relieve

El histórico Mapa en Relieve abrirá sus puertas con "Navidad Encantada", un recorrido iluminado con figuras, fogatas, fotografías y gastronomía.

Estará disponible del 29 de noviembre al 21 de diciembre, de 17:00 a 22:00 horas. Tendrá un costo de Q5 para nacionales y Q25 para extranjeros.

3. Desfile de Bandas y Cena Navideña

El Desfile Navideño de Bandas se realizará el domingo 14 de diciembre, desde el Parque Jocotenango hasta la Municipalidad, con más de 50 bandas participantes.

Cada integrante aportará un juguete, con el propósito de recaudar 4 mil regalos para la tradicional Cena Navideña.

El 24 de diciembre, a partir de las 18:30 horas, más de 6 mil vecinos se reunirán en el parqueo municipal para compartir tamales, ponche, música y alegría. Los niños recibirán juguetes recolectados durante los desfiles, y las familias podrán disfrutar de una noche llena de unión y esperanza.

(Foto: Sandra Sebastián/Colaborador)

Además, durante el festival podrás disfrutar de la Pista Granizada frente a la Catedral Metropolitana, el Tobogán Congelado, la Casa de Santa, la Villa Navideña Iluminada y el Trencito Navideño.