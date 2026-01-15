Las imágenes posteriores del enfrentamiento armado en la calzada San Juan

-

Agentes de la PNC lograron capturar a cuatro delincuentes.

OTRAS NOTICIAS: Enfrentamiento armado en la San Juan deja cuatro capturados y armas incautadas

Tras un enfrentamiento armado que perduró algunos minutos y dejó el cierre total de la calzada, se logró la captura de cuatro personas que atacaron a agentes de la PNC.

El intercambio de balas entre delincuentes y policías inició cuando los ahora detenidos, viajaban en un automóvil en contra de la vía, dando inicio a una persecución que terminó cuando intentaron refugiarse en un domicilio, desde donde dispararon en contra de los agentes para evitar su detención.

Luego de detenerlos se les incautaron tres armas de fuego. (Foto: PNC)

Tras algunos minutos lograron efectuar la aprehensión de cuatro personas en la 13 avenida y calzada San Juan, en la colonia La Florida, zona 19, quienes posteriormente fueron trasladadas a torre de tribunales.

En las imágenes se puede observar cómo sacaron a una de las sindicadas del inmueble, también es posible ver la presencia policial junto a vecinos, transeúntes y automovilistas que esperaban la captura del resto de delincuentes: