Enfrentamiento armado en la San Juan deja cuatro capturados y armas incautadas

Agentes policiales se habrían enfrentado a los delincuentes frente a un comercial del sector.

Un enfrentamiento armado entre la Policía Nacional Civil (PNC) y presuntos delincuentes provocó el cierre total en la calzada San Juan durante varios minutos.

El hecho armado se suscitó frente a una plaza comercial ubicada en el sector, ante la mirada de vecinos, transeúntes y automovilistas.

Los agentes policiales se enfrentaron a disparos a los presuntos delincuentes. (Foto: Tránsito Mixco)

Esto luego de que los sindicados viajaban en un automóvil en contra de la vía, dando inicio a una persecución y luego estas personas intentaron refugiarse en un domicilio, desde donde dispararon en contra de los agentes para evitar su detención.

Minutos más tarde, la PNC reportó que tras una "inmediata intervención", capturaron a cuatro personas en la 13 avenida y calzada San Juan, en la colonia La Florida, zona 19.

Dos hombres y dos mujeres fueron capturados tras el enfrentamiento armado. (Foto: PNC)

Los detenidos fueron identificados como: Luis Alberto Romero Godínez, de 50 años; Lesly Omery Arango Lima, de 38; Brandon Alexander Vásquez, de 23; y Lilian Marisol López, de 24.

Los aprehendidos fueron trasladados al juzgado correspondiente. (Foto: PNC)

Además, se les incautó dos escopetas, una pistola con un cargador y 15 municiones útiles, de las cuales no presentaron las licencias de portación, según informaron las autoridades.