En estos centros carcelarios se ha hecho el conteo de privados de libertad

Hasta el momento, autoridades han hecho el conteo de privados de libertad en algunos centros carcelarios del país.

El 16 de noviembre pasado, inició el censo a privados de libertad que están recluidos en todas las cárceles del país con el objetivo de identificarlos para verificar posibles evasiones o suplantaciones.

Hasta el momento, el Sistema Penitenciario, con el apoyo de la Policía Nacional Civil, han ingresado a tres cárceles; Cantel, Pavoncito y Preventivo para Varones de la zona 18.

En estas prisiones, han identificado a todos los reclusos y según los reportes hasta el momento, no han reportado evasiones ni suplantaciones de identidad.

"La verificación y perfilamiento de privados de libertad se realiza para retomar el control de los centros penitenciarios del país. Para ello, personal de diversas dependencias del Sistema Penitenciario (SP), con el apoyo de unidades de la Policía Nacional Civil (PNC), realizan un amplio operativo que incluye la identificación de cada uno de los privados de libertad recluidos en el recinto carcelario", informó el Ministerio de Gobernación.

(Foto: Mingob)

En los operativos para realizar el censo, las autoridades también aprovechan a buscar ilícitos.

"El proceso que se realiza es parte de lo establecido en el Decreto 11-2025 del Congreso de la República que, denominado ley antipandillas, combate grupos delictivos organizados. Por este motivo, el Ministerio de Gobernación (Mingob) por medio del SP hace este registro biométrico de pandilleros, el cual nunca antes en la historia se había realizado", dijo el Mingob.

Se espera que en las próximas semanas, el censo avance en otros centros carcelarios.