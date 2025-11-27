Plan de trabajo para cárcel de máxima seguridad deberá estar listo en marzo de 2026

-

Los congresistas autorizaron que las compras para la operación del centro carcelario se hagan de forma directa.

El Congreso de la República ordenó que los planes de ejecución y adquisición, así como el cronograma para construir una cárcel de máxima seguridad exclusivo para miembros de pandillas o maras, deberá aprobarse a más tardar el 30 de marzo de 2026, mediante un Acuerdo Gubernativo.

La orden emana del artículo 108 del Decreto 27-2025, Ley del Presupuesto de Ingresos y Egresos del Organismo Legislativo para el Ejercicio Fiscal 2026, donde además se confirma que el Ministerio de Finanzas Públicas (Minfin) transferirá Q 500 millones del presupuesto del Ministerio de Gobernación (Mingob) al Ministerio de la Defensa Nacional (Mindef).

Dicha trasferencia obedece a que el Mindef será el encargado de construir el centro carcelario orientado a la custodia, control y rehabilitación de personas pertenecientes a estructuras criminales y maras o pandillas, conforme a estándares internacionales.

El Ejército también será el encargado de vigilar la cácel que se construya. (Foto: Archivo / Soy502)

El Congreso también señaló que el Organismo Ejecutivo, será el responsable de definir la ubicación, características técnicas, arquitectónicas y de seguridad del proyecto, así como aprobar los estudios, planos, especificaciones y demás instrumentos necesarios para su ejecución, operación y mantenimiento.

Los diputados también dejaron establecido que "la seguridad perimetral, control de acceso y resguardo militar del recinto penitenciario estará a cargo del Mindef", cuya construcción de infraestructura será a través del Cuerpo de Ingenieros del Ejército.

Se permitirán hacer compras directas

El equipamiento, dotación y operación del centro penitenciario serán responsabilidad del Mingob, institución que emitirá los lineamientos técnicos para su adquisición.

Se estableció que para el cumplimiento de objetivos, el Ejecutivo podrá, durante 2026, llevar a cabo las adquisiciones, contrataciones y gestiones necesarias mediante modalidad de compra directa, con observancia de los principios de transparencia y control que correspondan.

"En cualquier etapa del proceso, y específicamente para el cabal cumplimiento del objeto del presente artículo, podrán efectuarse adquisiciones de tipo Gobierno a Gobierno de forma directa", indica la Ley.

El Gobierno podrá comprar el equipamiento para la cárcel con otros países. (Foto: Archivo / Soy502)

Destaca que esas adquisiciones serán las realizadas entre Estados o con empresas estatales de otro país, conforme a la legislación y convenios internacionales aplicables.

"Los contratos, convenios y demás documentos que amparen tales operaciones deberán estar debidamente aprobados por las autoridades competentes antes del 31 de diciembre de 2026", ordena el decreto.

Por último, los parlamentarios autorizaron que el Minfin lleve a cabo las readecuaciones presupuestarias necesarias para garantizar la disponibilidad de recursos y "podrá aumentar el monto basado en transferencias y disponibilidades, priorizando las fuentes de financiamiento interno y sin afectar los programas sociales".