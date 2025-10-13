Así avanzan los trabajos en el km.24 tras derrumbe (video)

-

Hasta este momento se han transportado más de 300 camionadas de material desprendido del talud.

A una semana del derrumbe ocurrido en el kilómetro 24 de carretera a El Salvador, el área sigue inhabilitada debido a que las fuertes lluvias han complicado el avance de los trabajos de limpieza.

Este lunes 13 de octubre, continúan con las labores en el área.

Para este día se tiene contemplado colocar los primeros contenedores, que servirán como una contención de emergencia para proteger a los brigadistas y maquinaria utilizada en el lugar.

Estos contenedores, que formarán una barrera de contención de 72 metros dentro del predio, serán rellenados con más de 550 metros cúbicos de roca, lo cual aumentará su densidad y resistencia.

Así avanzan los trabajos:

#Guatemala De manera interinstitucional el Sistema CONRED, coloca contenedores como barrera de contención de emergencia para proteger a brigadistas y maquinaria utilizada ante el desprendimiento de material registrado en el km 24, carretera a El Salvador. pic.twitter.com/VFg6TQpoel — CONRED (@ConredGuatemala) October 13, 2025

Autoridades piden paciencia, pues se necesita dejar toda el área limpia para habilitar los 4 carriles.

Hasta ahora más de 50 personas trabajan e la zona y se ha incrementado la cantidad de maquinaria.