Habilitan el paso en Avenida Hincapié tras labores de limpieza (video)

El paso ha sido liberado en ambos carriles.
Un derrumbe ocasionado por las fuertes lluvias dejó inhabilitado el paso sobre el kilómetro 11.5, avenida Hincapié, camino a Boca del Monte.
Este sábado 27 de septiembre, autoridades de la Municipalidad de Villa Canales, anunciaron que estarían realizando un cierre total en el lugar para realizar trabajos de limpieza.
Los puntos de cierre fueron Santa Fé y El Pino.
"Quiero agradecer a la población por haber esperado esta 4 horas. Esto es por el bienestar de todos", afirmó el alcalde de Villa Canales, Ramiro Rivera.
Así fueron las labores de limpieza: