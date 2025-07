Así es el balón que se usará en la final del Mundial de Clubes

-

La fase final del Mundial de Clubes 2025 tendrá como novedad el estreno de un nuevo balón, el cual fue presentado este lunes por la FIFA y la empresa fabricante Adidas.

En la fase anterior, el balón tenía tres colores: blanco, azul y naranja. Ahora, la nueva pelota es una edición especial que incluye lujosos detalles dorados para conmemorar la parte final de este nuevo formato del torneo organizado por la FIFA.

En las imágenes que publicó la marca, se pueden observar un nuevo diseño en los paneles, donde destaca el color dorado. Se mantiene la base en colores blancos y azules, aunque ahora incluye estrellas y algunas figuras que representan energía, movimiento y prestigio.

glory beneath the city lights.✨



introducing the FIFA Club World Cup 2025 finals Official Match Ball ✨ pic.twitter.com/9Jvf55SA9a — adidas Football (@adidasfootball) July 7, 2025

Según confirmó el ente del futbol mundial, este balón se utilizará durante las semifinales y la final del torneo, programada para el 13 de julio.