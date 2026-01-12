Obligan a Tena a hacer un cambio en la nómina de la Selección

-

El debut del mediocampista juvenil DeCarlo Guerra con la Selección de Guatemala deberá esperar. El LAFC 2 de la MLS Next Pro, donde milita, no le dio permiso de atender el llamado del técnico mexicano Luis Fernando Tena.

Guerra era uno de los nuevos rostros que el "Flaco" había elegido para iniciar su segunda etapa al frente de la Bicolor. Se tenía previsto que sumará sus primeros minutos con la Azul y Blanco en el juego ante Canadá, pero no podrá ser.

¡MODIFICACIÓN EN CONVOCATORIA!



El Director Técnico de la #SeleMayor convoca al jugador Diego Santis del Club Antigua GFC y reporta la baja de la convocatoria al jugador DeCarlo Guerra por la negativa de su club en cederlo para disputar el juego de preparación ante Canadá. pic.twitter.com/aKtXZUi38s — FFG (@fedefut_oficial) January 11, 2026

La Federación informó este domingo que el club del jugador de 17 años, no quiso prestarlo y no está obligado al tratarse e un amistoso fuera e una fecha FIFA.

El cupo de Guerra lo ocupará el defensor Diego Santis, hermano de Óscar, quien juega en Antigua.

La Selección iniciará entrenamientos este lunes con la vista puesta en el juego ante los canadienses, pactado para el próximo sábado, en Los Ángeles, Estados Unidos.