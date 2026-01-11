(VIDEO) Mbappé evitó el pasillo de honor para el bicampeón Barcelona

-

Tras caer por 3-2 frente al Barcelona en la final de la Supercopa de España 2026, el Real Madrid decidió no rendir el tradicional pasillo de honor a su eterno rival.

De acuerdo con la información del periodista Alfredo Martínez, esta decisión no fue casual y tuvo como protagonista a Kylian Mbappé. El delantero francés habría intervenido directamente para evitar cualquier muestra de reconocimiento hacia el conjunto azulgrana.

Según se pudo observar, Mbappé se encargó de dirigir a sus compañeros fuera del terreno de juego, vigilando que ninguno permaneciera en el área ni realizara gestos de felicitación hacia los jugadores del Barsa.

Quien sí tuvo que cumplir con el protocolo fue Florentino Pérez, que terminó saludando a la plantilla barcelonista y felicitándola por imponerse al Real Madrid en el primer Clásico del año 2026.

Una vez Mbappé había recibido la medalla de subcampeón, realizó un gesto de molestia y se fue sin decir mayor palabra. En lo deportivo, la participación del atacante fue testimonial. Ingresó desde el banquillo en los últimos minutos, pero no consiguió influir en el desenlace del encuentro.