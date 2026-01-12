Venezuela anuncia 116 excarcelaciones de presos políticos

-

Las liberaciones fueron anunciadas el jueves pasado bajo presión del presidente Donald Trump, que asegura estar "a cargo" del país tras la captura de Maduro.

Venezuela anunció este lunes 12 de enero la excarcelación de 116 presos políticos dentro de un lento proceso de liberaciones anunciado la semana pasada, tras el bombardeo de Estados Unidos y la captura del expresidente Nicolás Maduro.

Los familiares de los privados de libertad permanecen angustiados día y noche frente a las cárceles con la esperanza de estar entre los beneficiados.

El ministerio del Servicio Penitenciario informó en un comunicado que "estas medidas han beneficiado a personas privadas (de libertad) por hechos asociados a alterar el orden constitucional y atentar contra la estabilidad de la Nación".

Familiares se encuentran afuera de los centros carcelarios en espera de la liberación de presos políticos. (Foto: AFP)

La ONG Foro Penal reportó que durante la madrugada de este lunes hubo 24 liberaciones, entre estas las de dos italianos. La oposición informó la excarcelación de un dirigente juvenil.

"Recibo con alegría y satisfacción la liberación de los connacionales Alberto Trentini y Mario Burló, que se encuentran seguros en la embajada de Italia en Caracas. Hablé con ellos y un avión partió ya desde Roma para traerlos de vuelta a casa", celebró en X la primera ministra, Girogia Meloni, al agradecer al gobierno de la presidenta interina venezolana, Delcy Rodríguez.

Personas se reunieron por la noche del domingo 11 de enero con velas para exigir la liberación de todos los presos políticos (Foto: AFP)

Un policía arrestado en diciembre bajo cargos de traición a la patria murió el sábado bajo custodia. Grupos de derechos humanos estiman que hay entre 800 y 1.200 presos por razones políticas en Venezuela.

Las liberaciones fueron anunciadas el pasado jueves 8 de enero bajo presión del presidente Donald Trump, que asegura estar "a cargo" del país tras deponer a Maduro.

*Con información de AFP