Se busca campeón: 49ers eliminan a Eagles y la NFL tendrá nuevo monarca

A falta de dos partidos, el panorama para la ronda divisional de la Conferencia Nacional ya está listo, mientras la AFC espera por conocerlo.

Los San Francisco 49ers dieron la primera gran sorpresa de los playoffs de la NFL, al vencer 23-19 a los actuales campeones, los Philadelphia Eagles, y asegurar que habrá un nuevo monarca en próximo 8 de febrero en el Levi's Stadium, en el Super Bowl LX.

Wild Card ✅ pic.twitter.com/pCRdUjvnum — San Francisco 49ers (@49ers) January 12, 2026

A pesar de estar en terreno hostil, pues jugaron en Philadelphia, el mariscal de campo Brock Purdy y compañía se las arreglaron para salir victoriosos, en su mayoría gracias a una gran noche de la defensiva, y mantenerse en carrera por disputar el juego por el título en su estadio, lugar en el que no jugarán durante toda esta postemporada, al no haber ganado su división.

Los niners, además, lo hicieron prácticamente sin una de sus grandes figuras, el ala cerrada George Kittle, quien salió lesionado en el primer cuarto y se estima que se pierda lo que resta de la campaña al ser una lesión en el tendón de Aquiles.

De esta manera, sin los Kansas City Chiefs en los playoffs por su mal temporada y ahora sin los Eagles, el partido en California tendrá a dos finalistas diferentes de lo que fue el año anterior.

The @49ers are one step closer to a Super Bowl at home! #NFLPlayoffs pic.twitter.com/avakfJ7Lv6 — NFL (@NFL) January 12, 2026

Por si fuera poco, el panorama ahora de la ronda divisional para la Conferencia Nacional ya está decidido, pues los Chicago Bears protagonizaron una remontada épica frente a los Green Bay Packers. Los osos perdían 21-3 al medio tiempo y terminaron ganando el duelo contra sus acérrimos rivales 31-27.

Con estos resultados, los 49ers ahora visitarán a los Seattle Seahawks, que descansaron esta semana al ser el mejor récord de la conferencia, mientras que Chicago recibirá a Los Angeles Rams, quienes superaron en su partido a los Carolina Panthers (34-31).

Del otro lado, en la Conferencia Americana, los únicos clasificados a la ronda de la próxima semana son los Denver Broncos (mejor récord) y los Buffalo Bills, quienes avanzaron gracias a su triunfo 27-24 como visitante contra los Jacksonville Jaguars. Este domingo se define al tercer clasificado, en el duelo entre los New England Patrios y Los Angeles Chargers (en Nueva Inglaterra), mientras que el lunes por la noche se cierra la ronda de comodines con los Pittsburgh Steelers recibiendo a los Houston Texans.