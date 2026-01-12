Trump afirma que Irán busca negociar en medio de protestas y tensión militar

-

Mientras crece el número de víctimas, Donald Trump afirma que Teherán estaría dispuesto a negociar tras las amenazas de una posible respuesta militar.

El presidente estadounidense Donald Trump declaró este domingo que las autoridades iraníes han manifestado interés en entablar negociaciones, luego de que él mismo advirtiera sobre posibles acciones militares como respuesta a la represión violenta de las protestas en Irán.

Las manifestaciones se iniciaron hace aproximadamente dos semanas como un reclamo por el encarecimiento del costo de vida; sin embargo, con el transcurso de los días evolucionaron hasta convertirse en una movilización más amplia contra el sistema teocrático que gobierna el país desde la revolución islámica de 1979.

Manifestantes gritan consignas y ondean banderas de Irán anteriores a la revolución de 1979. (Foto: AFP)

De acuerdo con la Organización No Gubernamental Iran Human Rights, con sede en Noruega, al menos 192 personas han muerto durante estas protestas, consideradas las más numerosas y sangrientas registradas en Irán en los últimos tres años.

La ONG no descarta que sean muchos más porque el corte de internet les impide verificarlo. El saldo anterior era de 51 decesos.

"Los líderes de Irán llamaron" ayer, dijo Trump a periodistas a bordo del Air Force One, y agregó que "se está organizando una reunión (...) Quieren negociar".

Sin embargo, "podríamos tener que actuar antes de una reunión", agregó en una referencia a una intervención militar.

Manifestantes marchan por una calle durante una manifestación en París el 11 de enero de 2026 para apoyar las manifestaciones masivas que denuncian a la República Islámica de Irán. (Foto: AFP)

De su lado, el gobierno iraní decretó tres días de duelo nacional por los "mártires", incluyendo las de las fuerzas de seguridad, que murieron durante las protestas.

El presidente de Irán, Masud Pezeshkian, instó a la población a sumarse el lunes a una "marcha nacional de resistencia" para denunciar la violencia que, según el gobierno, han usado los "criminales terroristas urbanos".

Estas manifestaciones son uno de los mayores desafíos al gobierno del líder supremo, el ayatolá Alí Jamenei, de 86 años, tras la guerra de 12 días de Israel contra la república islámica en junio, respaldada por Estados Unidos, que se declara "dispuesto a ayudar" al pueblo.

Con información de AFP