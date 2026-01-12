Versión Impresa
Principales Indicadores Económicos

Oscar Isaac se luce en la alfombra de los Golden Globes

  • Por Selene Mejía
11 de enero de 2026, 19:42
Oscar Isaac se lució en la entrada de los Golden Globes. (Foto: AFP)

Oscar Isaac se lució en la entrada de los Golden Globes. (Foto: AFP)

Oscar Isaac ingresó imponente y carismático por la alfombra de la 83 edición de los Golden Globes. 

OTRAS NOTICIAS: Oscar Isaac es nominado al Globo de Oro por "Frankenstein"

"Victor Frankenstein" saludó a sus fans en el paso de la moda de la entrega que inicia la temporada de premios en 2026.

El actor nacido en Guatemala está nominado en la categoría "Mejor Actor de Drama" por su interpretación en la cinta de Guillermo del Toro

Oscar lució un traje negro portando un llamativo broche con una piedra lila, como una amatista. 

"El Doctor Ingresó", se escribió en las redes oficiales de Netflix con la imagen del famoso. 

ASÍ LUCE: 

oscar isaac 1
Foto: AFP.

@sensacinelatam Gracias, Oscar Isaac, por deslumbrarnos de esa manera #GoldenGlobes #GoldenGlobes2026 #frankenstein #oscarisaac ♬ sonido original - SensaCine Latam

  • Últimas noticias de Guatemala

Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Comscore
cerrar