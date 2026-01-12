Oscar Isaac se luce en la alfombra de los Golden Globes

Oscar Isaac ingresó imponente y carismático por la alfombra de la 83 edición de los Golden Globes.
OTRAS NOTICIAS: Oscar Isaac es nominado al Globo de Oro por "Frankenstein"
"Victor Frankenstein" saludó a sus fans en el paso de la moda de la entrega que inicia la temporada de premios en 2026.
El actor nacido en Guatemala está nominado en la categoría "Mejor Actor de Drama" por su interpretación en la cinta de Guillermo del Toro.
Oscar lució un traje negro portando un llamativo broche con una piedra lila, como una amatista.
"El Doctor Ingresó", se escribió en las redes oficiales de Netflix con la imagen del famoso.
ASÍ LUCE: