¡Devastada! Así captaron a la esposa de Diogo Jota durante el funeral (video)

Las desgarradoras imágenes han causado dolor y tristeza.

La trágica muerte del delantero portugués Diogo Jota ha causado dolor y tristeza en el mundo deportivo.

Este sábado, familiares, amigos e hinchas le dieron el último adiós durante un emotivo acto funerario.

A la iglesia asistieron varias personalidades del fútbol como el seleccionador de Portugal, el español Roberto Martínez, el presidente de la Federación Portuguesa de Fútbol (FPF), Pedro Proença, y antiguos compañeros del equipo nacional, como Bernardo Silva, João Moutinho, Rúben Dias, João Félix o Rui Patrício.

Dolorosa escena

En medio del luto, se revelaron las primeras imágenes del momento en que Rute Cardoso, viuda de Jota, acompañó el féretro donde fue trasladado el cuerpo del jugador y rompió en llanto.

Se acababa de casar

Tan solo el pasado 22 de junio, Diogo contrajo matrimonio con su pareja de muchos años, Rute Cardoso.

Esa fue la última publicación que el futbolista realizó en su cuenta de Instagram, donde posee más de tres millones de seguidores.

Padre de familia

Diogo también era padre de tres pequeños: Dinis, de 4 años; Duarte, de 3 y otra hija que tiene apenas siete meses.

Además, tenían tres perros de la raza Beagle, a quienes dan un trato especial como tres miembros más de la familia.