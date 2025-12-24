El Santiago Bernabéu se transforma en un parque navideño

El Santiago Bernabéu abre sus puertas para vivir la ilusión de la Navidad como pocas veces se ha visto. Desde este 24 y hasta el 31 de diciembre, el estadio del Real Madrid se convierte en una "gran bola de nieve" para acoger la "Mavidad Bernabéu".
Un evento único ambientado en el mágico universo de los Mavix, los copos que habitan en las bolas de nieve y que forman parte de los cuentos navideños en España.
La expectación generada motivó que las entradas se agotaran en unas horas y los asistentes pueden disfrutar de actividades como patinar sobre la pista de hielo, deslizarse en toboganes o subirse a un carrusel.
También existe un espacio para jugar en el parque de las nieves eternas, disfrutar en los talleres de la fábrica de la ilusión o degustar algunas especialidades gastronómicas. Además, hay animación y pasacalles de la mano de artistas y acróbatas.