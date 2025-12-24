Natalia Lafourcade anuncia la llegada de su bebé

Natalia Lafourcade expresó su emoción por iniciar su etapa como madre, tras el nacimiento de su hijo.
Con hermosas fotografías la cantautora mexicana mostró a su pequeño y le dedicó hermosas palabras.
"Tiempos de espera y finalmente morir para renacer como madre. ¡Gracias vida que me haz dado tanto! Finalmente el rayo de luz que entró hasta lo más profundo de mi ser para abrir la vida y el jardín más bello de flores. Palomita de maíz, mi niño precioso. A nuestros 41 años, en su semana 41.3 ¡Viva la vida! Y felices fiestas", expresó.
Natalia documentó el proceso de sus últimos días de embarazo, en los que disfrutó hermosos momentos preparando el "nido" para la llegada de su bebé.
También compartió la primera transmisión de leche materna a su bebé luego de nacer.
