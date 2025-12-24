Discusión familiar: Dos fallecidos y un capturado

-

Lo que era un momento de compartir, se convirtió en tragedia, cuando dos hermanos fallecieron y el papá de estos fue capturado.

Una reunión familiar terminó en tragedia. Estaban reunidos en una casa e ingiriendo bebidas alcohólicas, pero de pronto una discusión se salió de control.

La discusión era entre dos hermanos, uno de 31 y otro de 17 años, se subió de tono. Según testigos, el mayor sacó un machete y decapitó a su hermano menor de edad.

Al escuchar los gritos, el papá de ambos, Joselino "N", llegó y al ver la escena, sacó su arma de fuego y disparó en contra de su hijo mayor.

Un hombre fue capturado tras dispaar en contra de su hijo mayor. (Foto: PNC)

Los dos hermanos fallecieron en el lugar por la gravedad de las heridas. Mientras agentes de la Policía Nacional Civil fueron alertados y capturaron al papá de las víctimas.

El hecho se registró en el caserío San Miguel, aldea El Zunzo, San Pedro Pínula, Jalapa.

"Se incautó una pistola con registro esmerilado, calibre .380 ACP con un cargador y cinco municiones, careciendo de la documentación legal, además se decomisó un machete, ambos indicios fueron embalados por la fiscalía", dijo la PNC.