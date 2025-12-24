Versión Impresa
Terremoto sacude Taiwán en Nochebuena (video)

  • Con información de Nmas.com.mx
24 de diciembre de 2025, 11:32
Un terremoto se registró en Nochebuena en Taiwan. (Foto:&nbsp;https://es.euronews.com)

Medios internacionales reportaron un terremoto en Taiwan, durante la Nochebuena. 

Un fuerte temblor sacudió hoy, 24 de diciembre de 2025, Taiwán.

El terremoto se registró en pleno día que se celebra la Nochebuena. 

Las autoridades de Taiwan informaron que el sismo fue percibido en varios puntos, con potencial para provocar daños leves.

El terremoto de magnitud 6.1, en la escala Richter, sacudió el este de Taiwán, con epicentro en el condado de Taitung, informó el Centro Meteorológico Central de la isla (CWA).

El sismo ocurrió a las 17:47 horas de este miércoles, sin que se registraran víctimas.

Un video muestra el momento del movimiento telúrico. 

